Tchad : le parti CDF défend la vision fédérale pour la prospérité

Le congrès a été ouvert par Darnasse Ndobé, président du Comité d'organisation, qui a souhaité la bienvenue aux participants. Il a souligné les problèmes particuliers de la province et an affirmé que la fédération était la solution à ces problèmes.



Dans son discours liminaire, Ndigyena Fidèle, Secrétaire provincial, a souligné que la fédération ne devrait pas être perçue comme une division du pays, mais plutôt comme une voie vers un Tchad prospère.



En ouvrant les travaux, Noubatessem Jonathan, le Secrétaire national, a souligné que le congrès a pour but de renforcer la compréhension du parti et de soutenir la forme fédérale de l'État. Il a également souligné l'importance d'éduquer les militants sur le concept de militantisme et l'engagement politique.