Tchad : le parti CDS soutient la candidature de Masra Succes

M. Maïndôh a exhorté tous les membres du parti à soutenir pleinement et inconditionnellement la candidature de M. Assyongar, affirmant que cela renforcerait sa visibilité et sa crédibilité, consoliderait sa base de soutien et mobiliserait suffisamment d'électeurs en sa faveur. Selon M. Maïndôh, parmi tous les candidats, M. Assyongar est le seul à posséder des connaissances, une vision et des projets novateurs pour assumer les tâches présidentielles.



Il a déclaré sa détermination, ainsi que celle de son parti, le CDS, à faire campagne pour Assyongar et à assurer son élection à la présidence de la République par un vote populaire. En conclusion, M. Maïndôh a appelé tous les membres et sympathisants du parti à rester vigilants, unis et à soutenir le candidat des Transformateurs, Masra Succès Assyongar.