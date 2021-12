Tchad : le parti RDP appelle le CMT à tenir ses engagements pris devant la nation

Le RDP annonce avoir élaboré, dans le cadre de la préparation du dialogue national inclusif, un document de contribution. Le parti a désigné ses représentants qui siègent déjà au Comité d'organisation du dialogue national inclusif (CODNI).



"Nous saluons et encourageons tous les efforts positifs déjà engagés par les autorités depuis 8 mois tout en les exhortant à oeuvrer davantage pour un vrai dialogue porteur d'espoir", a affirmé Mahamat Allahou Tahir.



Il a exhorté les autorités de transition à "tourner le dos a la mauvaise administration, au népotisme, au clientélisme et à toutes les mauvaises pratiques qui ont conduit le Tchad à la ruine durant de longues années, mettant à mal l'unité nationale et la cohabitation pacifique entre nos différentes communautés".



Longtemps allié de la majorité présidentielle, le RDP veut désormais "d'abord compter sur lui-même avant de compter sur des alliances".