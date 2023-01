Tchad : le parti RDP célèbre ses 31 ans, retour sur une histoire marquée par la lutte pour la démocratie

Le RDP a vu le jour en 1991, dans un contexte de transition politique et de changements importants dans le pays. Les fondateurs du parti ont voulu créer un mouvement qui se consacrerait à la défense de la démocratie et du progrès social. Leur engagement a rapidement été récompensé lors des premières élections démocratiques de 1996, où le RDP a obtenu un bon résultat et a pu siéger à l'Assemblée nationale.



Au fil des ans, le RDP - présidé par le ministre d'État Mahamat Allahou Taher- a su se maintenir comme un acteur incontournable de la vie politique du pays. Le parti a toujours été fidèle à ses valeurs fondatrices, tout en s'adaptant aux évolutions de la société.



La cérémonie de célébration de l'anniversaire du RDP a réuni des centaines de militants et de sympathisants du parti, ainsi que des personnalités importantes de la vie politique, économique et culturelle du pays.



Au-delà de la cérémonie, l'anniversaire du RDP est l'occasion de se rappeler l'importance de la démocratie et de l'engagement citoyen dans notre société.