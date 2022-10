Tchad : le parti UDS souhaite l'État unitaire et la participation du PCMT à la présidentielle

Dans un point de presse organisé ce 1er octobre 2022 à son siège d'Amtoukoï dans le 7ème arrondissement, le parti Union des Démocrates et Socialistes (UDS) souhaite qu'au sortir du dialogue national inclusif et souverain, la prolongation de la transition en cours soit actée.



Le parti opte pour un Tchad unitaire fortement décentralisé et la participation à la prochaine élection présidentielle du président du Conseil militaire de transition.