Tchad : le parti URT prêt à participer au dialogue avec des propositions concrètes

Apres le mot de bienvenue du président d’organisation de ladite cérémonie Abdelkerim Mahama suivi de l'installation de plus d’une trentaine de membres de la section du 8ème arrondissement, le secrétaire général de ladite section, Annour Al-hass Abderamane a rassuré qu’il traduira dans les faits les idéologies du parti partout là où le besoin se fera sentir.



Le président fondateur de l’URT, Sidick Abdelkerim Haggar, a exhorté ses militants à se déplacer de porte à porte, d’organiser des meetings de sensibilisation pour convaincre et faire adhérer des militants engagés, déterminés et prêts à se porter candidats aux futures élections.



"Pour accomplir cette tâche, ils doivent être véridiques. La seule promesse qu’il faille faire est la refondation qui s’entend comme un véritable changement porteur de justice à la place de l’injustice, de l'équité à la place de l’iniquité, de la lumière à la place de l’obscurité, de la santé à la place de la maladie, du savoir à la place de l’ignorance, de l’emploi à la place du chômage, de la fraternité à la place de la division et de la paix à la place de la guerre", selon Sidick Abdelkerim Haggar.



Il souhaite que les échanges avec les potentiels militants soient francs et sincères car l’URT se veut un cadre politique démocratique réservé aux jeunes patriotes qui aspirent à vivre dans un Tchad prospère.



Par ailleurs, Sidick Abdelkerim Haggar félicite et remercie le président du CMT pour son discours mémorable livré le 31 décembre 2021 à l’endroit du peuple tchadien. Discours qui, selon lui, a apaisé les craintes de l’opinion nationale et internationale, a restauré la confiance des acteurs politiques et a auguré des lendemains meilleurs pour la patrie.



Le président fondateur de l’URT, Sidick Abdelkerim Haggar, affirme aussi que son parti est prêt à participer et avec des propositions concrètes au dialogue inter-tchadiens, sensé solutionner tous les problèmes du pays. Le parti entend animer une conférence de presse dans les prochains jours pour livrer sa vision et sa compréhension des enjeux de ce dialogue.