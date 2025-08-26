Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le pont de Darasna englouti, les inondations isolent le Salamat


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 27 Août 2025



Tchad : le pont de Darasna englouti, les inondations isolent le Salamat
Comme chaque année, les inondations menacent sérieusement les infrastructures routières reliant la province du Salamat aux autres régions du pays.

Ce mardi 26 août 2025, le pont de Darasna a été submergé par les eaux fluviales, coupant un axe vital pour les déplacements terrestres. Bien que les crues soient arrivées plus tardivement cette saison, elles causent déjà d’importants dégâts dans les secteurs clés du développement local si les poursuivent leur montée.

Située à 75 km à l’ouest d’Am-Timan, chef-lieu du Salamat, la sous-préfecture de Darasna est un passage obligé pour rejoindre la ville d'Am-Timan par voie terrestre. La population s’inquiète particulièrement pour deux points critiques, à savoir : le pont de Darasna et celui de Goz-Mabilé, à l’entrée d’Am-Timan.

Si l’un ou l’autre venait à céder, les conséquences seraient lourdes, notamment : flambée des prix des marchandises stockées depuis des mois, spéculations abusives de certains commerçants véreux, et paralysie des évacuations sanitaires. L’alternative aérienne n’est guère plus rassurante car, la compagnie desservant Am-Timan a suspendu ses vols depuis juin en raison de l’état de l’aérodrome.

Bien qu’une reprise ait été annoncée pour ce 26 août, aucun vol n’a encore été effectué. Et quand bien même, le prix du billet reste trop élevé. Heureusement, le pont de Goz-Mabilé est resté encore intact cette année. Mais le ras-le-bol est palpable : la population ne supporte plus que le pont de Darasna soit englouti à chaque saison, isolant toute une province et rendant la vie quotidienne insupportable.

Il est urgent de mettre en œuvre des solutions concrètes pour remédier à ces difficultés récurrentes.


