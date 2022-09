Tchad : "le pouvoir de la violence" Tome 2 de Zakaria Fadoul Kittir Junior est disponible

Bien qu’une œuvre romanesque, le premier Tome, édité à N’Djamena au Tchad par la maison d’éditions SAO en 2016, a décrit la vie des citoyens dans un pays en guerre larvée, une situation que connaissent beaucoup des pays à travers le monde plus particulièrement ceux de l’Afrique.



Ces troubles socio-politiques ont occasionné des combats, des morts d’hommes, des blessures avec leur cortège des mutilés, mais également des ruptures d’alliances ou d’amitiés, des trahisons, la dislocation des familles et des changements de mode de vie. Tout cela a été le contenu du premier Tome qui a aussi relevé les rares moments de gaieté, d’amour et d’espoir de la jeunesse.



Le deuxième Tome de la trilogie est la suite logique du premier. Il aborde en profondeur les thématiques du premier roman dans un style simple, accessible, assorti d’une élégance littéraire sans commune mesure. Cette œuvre est une modeste contribution de l’auteur aux réflexions qui animent les sociétés africaines de nos jours, composées majoritairement des jeunes et des femmes, quant à leur devenir.



Des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap, les forces de défense et de sécurité, des hommes politiques, ceux de la société civile, des associations des droits de l’Homme et des artistes, tentent de réfléchir ensemble sur la refondation de leurs pays respectifs afin de poser les jalons du pardon, de la paix définitive et de la cohabitation pacifique entre les citoyens, pour amorcer ensemble le développement tout azimut et tant attendu par les peuples.



Le troisième Tome viendra clôturer cette trilogie romanesque pour permettre aux lecteurs, seuls juges, d’apprécier son contenu mais aussi de satisfaire leur curiosité dans cette histoire longue, alternée mais aussi fascinante, racontée avec amour. Selon l’auteur, il faut combattre la violence sous toutes ses formes et par tous les moyens dans les sociétés et enseigner l’idéologie du dialogue, du vivre ensemble et du « gouverner autrement » à nos jeunes.