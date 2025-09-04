Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le préfet de Barh Koh annule l’interdiction des parades initiatiques à Sarh


Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 5 Septembre 2025



Le 4 septembre 2025, le secrétaire général du département de Barh-Koh, Ngomssembaye Allohoguina, avait instruit les autorités locales de Sarh d’empêcher la présence massive des nouveaux initiés dans la ville, invoquant des risques d’insécurité et de psychose généralisée.

Cette décision avait suscité de vives réactions dans un contexte marqué par les tensions autour du projet de relecture du code pastoral, largement contesté par le clergé catholique du sud du pays.

Cependant, dans un nouvel arrêté signé le 5 septembre 2025, le préfet du département de Barh-Koh, Oumar Ali Nanina, a annulé cette interdiction. L’arrêté N°07/MATD/DGGPMC/DBK/2025 stipule que la circulaire N°63 du 4 septembre 2025 « est annulée dans toutes ses formes ». Il précise également que cette annulation prend effet immédiatement et doit être publiée partout où besoin sera.


Tchad : un poste de contrôle au fleuve de Darasna pour sécuriser les traversées vers Am-Timan

