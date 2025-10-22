Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le préfet du Batha Ouest procède à la fermeture de plusieurs pharmacies illégalement installées


Alwihda Info | Par Hassan Djidda - 22 Octobre 2025



Tchad : le préfet du Batha Ouest procède à la fermeture de plusieurs pharmacies illégalement installées
Le préfet du département du Batha Ouest, Hissein Palet Baimokréo, a effectué une opération ce mercredi 22 octobre 2025 dans la ville d’Ati. Cette opération avait pour objectif de mettre fin aux pharmacies installées de manière anarchique, notamment dans les quartiers et au marché central.

Accompagné du maire adjoint de la ville d’Ati, du directeur provincial de la pharmacie d'approvisionnement et des forces de défense et de sécurité, le préfet a constaté avec regret la prolifération de points de vente de médicaments ne disposant d’aucune autorisation officielle. Selon ses observations, certaines de ces structures opèrent dans de simples boutiques où les produits pharmaceutiques sont exposés et vendus dans des conditions d’hygiène déplorables.

D’autres disposent même d’appareils de consultation, et procèdent à des actes médicaux illégaux, mettant en danger la vie des patients. Lors de sa tournée, le préfet a découvert des malades dans un état critique pris en charge dans ces locaux insalubres. Il a aussitôt ordonné leur évacuation vers l’hôpital provincial d’Ati, pour un suivi médical approprié.

Face à cette situation préoccupante, Hissein Palet Baimokréo a ordonné la fermeture immédiate de toutes les pharmacies illégales, et a lancé un appel à la population à se rendre uniquement dans les structures sanitaires reconnues hôpitaux et centres de santé, pour leurs soins médicaux.


