Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le préfet du département du Kanem-Est rencontre la jeunesse locale


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 5 Septembre 2025



Tchad : le préfet du département du Kanem-Est rencontre la jeunesse locale
Hier jeudi 04 septembre 2025, la ville de Djara, chef-lieu du département du Kanem-Est, a accueilli une rencontre d’envergure entre le préfet du département, Abakar Abderahim Eriteiro, et la jeunesse locale.

Cette réunion, placée sous le signe du dialogue et de la concertation, a permis d’aborder deux enjeux fondamentaux pour l’avenir du territoire : l’éducation des enfants et le vivre-ensemble. Sur le volet éducatif, les échanges ont mis en lumière les défis persistants liés à l’accès à une éducation de qualité, notamment dans les zones rurales.

Le préfet a réaffirmé son engagement à soutenir les initiatives communautaires visant à améliorer les infrastructures scolaires, à renforcer la formation des enseignants et à encourager la scolarisation des filles, encore trop souvent entravée par des obstacles socio-économiques.

Concernant le vivre-ensemble, les discussions ont porté sur la nécessité de consolider les liens intercommunautaires, de promouvoir la tolérance et de prévenir les conflits. Le préfet a salué la maturité et l’esprit de responsabilité de la jeunesse, soulignant son rôle central dans la construction d’une société harmonieuse et inclusive.

À l’issue de cette rencontre, les jeunes du département ont unanimement décidé de nommer Abakar Abderahim Eriteiro, président d’honneur de leur organisation. Ce geste symbolique traduit une profonde reconnaissance envers son leadership bienveillant, son écoute active et son engagement indéfectible pour le développement humain et social du Kanem-Est.

Cette distinction vient couronner une démarche participative et exemplaire, où les autorités locales et la jeunesse œuvrent main dans la main pour bâtir un avenir meilleur, fondé sur le respect, la solidarité et l’éducation.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/09/2025

Tchad : à la grande mosquée de Kélo, célébration de la fête de Maouloud

Tchad : à la grande mosquée de Kélo, célébration de la fête de Maouloud

Tchad : le président de la République félicite les Sao après leur nul héroïque face au Ghana Tchad : le président de la République félicite les Sao après leur nul héroïque face au Ghana 04/09/2025

Populaires

Tchad : à la grande mosquée de Kélo, célébration de la fête de Maouloud

04/09/2025

Football : Raoul Savoy insuffle un nouvel élan aux Sao du Tchad

04/09/2025

Football – SAO du Tchad : Raoul Savoy salue la réaction de ses joueurs et l’appui du public

04/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter