Tchad : le préfet du département du Kanem-Est rencontre la jeunesse locale

Hier jeudi 04 septembre 2025, la ville de Djara, chef-lieu du département du Kanem-Est, a accueilli une rencontre d’envergure entre le préfet du département, Abakar Abderahim Eriteiro, et la jeunesse locale.



Cette réunion, placée sous le signe du dialogue et de la concertation, a permis d’aborder deux enjeux fondamentaux pour l’avenir du territoire : l’éducation des enfants et le vivre-ensemble. Sur le volet éducatif, les échanges ont mis en lumière les défis persistants liés à l’accès à une éducation de qualité, notamment dans les zones rurales.



Le préfet a réaffirmé son engagement à soutenir les initiatives communautaires visant à améliorer les infrastructures scolaires, à renforcer la formation des enseignants et à encourager la scolarisation des filles, encore trop souvent entravée par des obstacles socio-économiques.



Concernant le vivre-ensemble, les discussions ont porté sur la nécessité de consolider les liens intercommunautaires, de promouvoir la tolérance et de prévenir les conflits. Le préfet a salué la maturité et l’esprit de responsabilité de la jeunesse, soulignant son rôle central dans la construction d’une société harmonieuse et inclusive.



À l’issue de cette rencontre, les jeunes du département ont unanimement décidé de nommer Abakar Abderahim Eriteiro, président d’honneur de leur organisation. Ce geste symbolique traduit une profonde reconnaissance envers son leadership bienveillant, son écoute active et son engagement indéfectible pour le développement humain et social du Kanem-Est.



Cette distinction vient couronner une démarche participative et exemplaire, où les autorités locales et la jeunesse œuvrent main dans la main pour bâtir un avenir meilleur, fondé sur le respect, la solidarité et l’éducation.