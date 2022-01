Tchad : le premier ministre fait un rappel aux chefs traditionnels et coutumiers

Le premier ministre Pahimi Padacké Albert a demandé ce 7 janvier au ministre de l’Administration du territoire de rappeler aux autorités traditionnelles et coutumières qu’elles doivent agir exclusivement dans la limite de leurs attributions et servir de relai entre l’administration et les populations sous leur autorité.



Le chef du gouvernement indique que les autorités traditionnelles et coutumières ne doivent en aucun cas empiéter sur les attributions pénales exclusivement dévolues aux autorités judiciaires.



Cette instruction du premier ministre fait suite à la décision controversée du sultan du Dar Billiat de réglementer plusieurs infractions dans la province de l’Ennedi Est. La décision prise début janvier a été annulée par les autorités tandis que le sultan Sidick Timan Deby a été rappelé à l’ordre.