Tchad : le président de la République félicite les Sao après leur nul héroïque face au Ghana

Le nul arraché par les Sao du Tchad face aux Black Stars du Ghana (1-1), ce jeudi au Stade Maréchal Idriss Déby Itno, continue de susciter de vives réactions. Parmi elles, celle du président de la République, chef de l’État, Mahamat Idriss Déby Itno, qui a salué la performance des joueurs tchadiens.



Dans une réaction publiée sur ses canaux officiels, le Maréchal a félicité l’équipe nationale : « Face à l’une des meilleures équipes du continent, vous avez montré du courage et de la volonté. Ce nul est le fruit de vos efforts collectifs. L’honneur est sauvé. Bravo les Sao ! »



Ces mots viennent récompenser la combativité des Sao qui, menés dès la 16ᵉ minute par un but de Jordan Ayew, ont trouvé les ressources nécessaires pour égaliser à la 89ᵉ minute grâce à Ecua Célestin, sous l’ovation d’un stade plein à craquer.



Pour de nombreux observateurs, cette réaction présidentielle constitue une source de motivation supplémentaire pour les Sao, appelés à poursuivre sur cette dynamique positive dans les prochaines rencontres qualificatives pour la Coupe du monde 2026.