Tchad : le président du parti UET Les Verts dénonce les promesses non tenues du chef de l'État à Laï

Lors de sa prise de parole, Henri Badono a critiqué plusieurs promesses que le président aurait faites aux habitants de Laï lors de sa visite dans cette région du pays. Il a mentionné, entre autres, la construction de plusieurs routes, l'aménagement de deux périmètres irrigués, l'équipement de l'hôpital provincial, la construction de l'école de Laï ainsi que de l'Institut agronomique de Laï, et bien d'autres.



Il a ensuite poursuivi en soulignant que si l'on examine de plus près, les promesses du président se résument à des déclarations faites lors d'une campagne électorale motivée par une volonté de conserver le pouvoir. Selon lui, le président et son entourage pensent pouvoir tromper la vigilance de cette population honnête et travailleuse. Il estime que ces promesses fallacieuses n'engagent que ceux qui y croient. Les réalisations dans une province sont un devoir des dirigeants envers la population et ne devraient en aucun cas être utilisées comme moyen de chantage ou de pré-campagne électorale.



Qualifiant le régime en place depuis une trentaine d'années de mafieux, Henri Badono espère que la population saura discerner le vrai du faux au moment venu. Il a également soulevé la question de la désignation des membres du comité de gestion des revenus pétroliers de Tandjilé, affirmant que leur nomination a été précipitée. Selon lui, ces membres ne font pas correctement leur travail, ce qui devrait amener la population de Tandjilé à réfléchir sérieusement. Il attribue cet échec au pouvoir en place, qui se contente de procéder à des "désignations mafieuses". Il a également soulevé la question du démarrage des travaux d'exploitation du pétrole de Tandjilé sans avoir réalisé au préalable des études d'impact, une évaluation technique et pris en compte les aspects environnementaux.