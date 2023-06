Tchad : le président prolonge la période de gratuité de l'enrôlement citoyen pour les pièces d'identité

Le président de transition Mahamat Idriss Deby a fait une annonce sur sa page Facebook concernant l'enrôlement citoyen et la délivrance gratuite des pièces d'identité. Selon lui, le cap d'un million d'enrôlés a été franchi, dont près de la moitié a bénéficié de l'émission gratuite des cartes d'identité.



Cette initiative de gratuité, annoncée à Mongo pour une période de six mois, devait prendre fin à la fin du mois de mai 2023. Cependant, conscient des besoins des citoyens des zones reculées et des retardataires, le Président Deby a décidé de prolonger la période de gratuité de deux mois supplémentaires.



Le président Deby a exprimé sa satisfaction envers les services concernés pour le travail accompli jusqu'à présent.