Tchad : le président révoque des policiers après la mort d'un civil en prison

Le président de la République a révoqué mercredi par décret -signé par délégation de pouvoir au secrétaire général de la Présidence de la République- trois fonctionnaires du corps de la Police nationale.Les trois fonctionnaires, Abdelkerim Hassan Nassour, Mahamat Abdoulaye Ali et Ousmane Patia Kérim, étaient en poste au commissariat de sécurité publique de police n° 7 de N'Djamena.Ils ont été révoqués pour "faute grave et manquements aux obligations professionnelles de nature à ternir l'image de l'institution."Les trois hommes ont été condamnés vendredi dernier à 5 ans de prison ferme pour coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort, ainsi que complicité, par le Tribunal de grande instance de N'Djamena.