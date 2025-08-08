Tchad : le procès de Succès Masra se poursuit avec des échanges vifs à l’audience

Le procès de l’opposant tchadien Dr Succès Masra s’est poursuivi ce vendredi devant la cour criminelle, marqué par des déclarations tranchantes et des interrogations sur les responsabilités de l’État.



Au cours des débats, l’un des avocats de la partie civile, représentant l’État, a précisé : « Ici, notre débat porte sur le génocide, mais il ne s’agit pas d’une bagarre au sujet de ce qui s’est passé à Mandakao ».



Prenant la parole, Dr Succès Masra est revenu sur un épisode de son interrogatoire par la police judiciaire : « Quand les responsables m’ont demandé mon ethnie, je leur ai répondu : Je suis Tchadien, comme cela est indiqué sur mon acte de naissance ».



La défense a, de son côté, mis en cause les autorités quant à la circulation des armes lors des violences. L’un des avocats de l’opposant a lancé : « Qui a introduit les armes utilisées par les civils pour s’entretuer ? Où est l’État ? L’État qui a les moyens de contrôler la circulation des armes, pourquoi ne l’a-t-il pas empêché ? »



Interpellé, le président du tribunal a répondu que ces questions seraient traitées lors de la phase de plaidoirie. La séance du matin a été suspendue et reprendra à 14h pour les plaidoiries.