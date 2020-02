Tchad : le programme du Festival Koura Gosso 2020 dévoilé.

Le programme du Festival Koura Gosso édition 2020 est dévoilé. Il se tiendra du 29 avril au 3 mai à Moundou.



2 continents, 10 pays présents, des jeunes talents et des artistes confirmés avec des styles différents seront à découvrir pendant 5 jours.



Le Festival Koura Gosso (Jeune talent) est une grande plateforme de rencontre des professionnels de la musique urbaine venant de différents horizons dans la province du Logone Occidental précisément à Moundou.



Il facilite les nouveaux talents musicaux, l'accès a la formation et aux scènes internationales. Sa mission est de donner une visibilité aux jeunes talents et de créer une plateforme de rencontre, d’échanges et de production entres les musiciens et les professionnels de l’industrie musicale.



Cette 4e édition proposera les activités suivantes : musiques, danses, arts plastiques, street wear ou encore cinéma.



Rendez-vous est donné pour célébrer la musique et l'art du 29 avril au 3 mai 2020 dans la ville de Moundou au Tchad.



Retrouvez toutes les infos et actualités sur le site du festival : WWW.FESTIVALKOURAGOSSO.COM