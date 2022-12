Tchad : le programme jeunesse de la CEN-SAD se mobilise pour le rétablissement des équilibres écologiques

Sous la houlette d’un expert malien, Mounkeila Goumandakoye, la restitution est faite en vue de recueillir les amendements des participants issues des ministères sectoriels.



Le directeur général adjoint de la Jeunesse et des loisirs du ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, Mbaissikemba Élie, rappelle que le programme régional Jeunesse de la CEN-SAD est un cadre de renforcement par complémentarité et synergie des actions pour répondre aux défis socio-économiques, environnementaux, de paix et de sécurité de toute la zone sahélo-saharienne.



Il poursuit qu'au vu des potentialités considérables existentielles dans la sous-région, cette initiative qui vient à point nommé doit davantage mobiliser les jeunes à relever les défis aussi liés à la délinquance, à l’extrémisme violent et le crime organisé.



Mbaissikemba Élie relève que l’objectif général du programme comme présenté, est de contribuer significativement à travers la mobilisation des jeunes, à la lutte contre la pauvreté, au rétablissement des équilibres écologiques, à la sécurité et a la consolidation de la paix dans les pays de la CEN-SAD.



« De façon spécifiques, la mise en oeuvre dudit programme qui doit éduquer et renforcer la capacité des jeunes, vise à améliorer les moyens d’existence économiques a travers l'entrepreneuriat vert; réduire les conflits liés aux causes économiques, environnementales ou de gouvernance ; accroître significativement la superficie des aires restaurées par la gestion durable des terres en zone sahélo-saharienne ; et augmenter la production agricole, pastorale, apicole et piscicole », clarifie Mbaissikemba Élie.



Le gouvernement de la République du Tchad est "conscient que la situation dans laquelle vivent les jeunes femmes et hommes impacte sur la marche irréversible vers le développement socio-économique de notre pays", précise Mbaissikemba Élie.