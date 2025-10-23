Tchad : le projet Al-Afi pour la prévention des crises organise une soirée culturelle

Le 22 octobre 2025, le Centre pédagogique régional de l’ICESCO, en collaboration avec la coopération allemande GIZ, a organisé une soirée culturelle à l’intention des élèves de quatre établissements scolaires, dans le cadre du projet Al-Afi et la prévention des crises.



L’initiative vise à renforcer la culture de la paix et le vivre-ensemble au sein des institutions éducatives du Tchad. Les établissements participants étaient : le lycée Asalam Arabia, le lycée Fort-Lamy, le lycée du Centre pédagogique régional de l’ICESCO, et le lycée du Centre islamique koweïtien.



L’événement, tenu dans les locaux du Centre pédagogique régional de l’ICESCO, a réuni un grand nombre d’enseignants, d’élèves et d’acteurs du domaine éducatif et culturel. La soirée a été marquée par une ambiance d’échanges et d’interactions positives, à travers des activités mêlant art et sensibilisation.



Placée sous le thème, « La culture de la paix et le vivre-ensemble dans les écoles », la rencontre a permis de promouvoir les valeurs de tolérance, d’acceptation de l’autre et de rejet de la violence. Les activités ludiques et éducatives ont offert aux élèves une plateforme d’expression autour de ces idéaux.



Dans son mot d’ouverture, Mahamat Al-Fadil, responsable du projet, a souligné l’importance de promouvoir la culture de la paix dans le milieu scolaire. Selon lui, ce type d’initiatives contribue à prévenir les conflits et à renforcer l’harmonie au sein des établissements éducatifs.



La soirée a été ponctuée par diverses prestations : chants, danses traditionnelles inspirées du patrimoine tchadien, et pièces de théâtre éducatives dans lesquelles les élèves ont illustré leur compréhension des valeurs de paix, de tolérance et de coexistence pacifique. Les participants ont salué cette initiative pour sa portée éducative et culturelle, estimant qu’elle contribue à renforcer le rôle des écoles comme vecteurs de dialogue, de compréhension mutuelle et de respect.



Enfin, il est à noter que cette soirée s’inscrit dans le cadre d’une série d’activités que le Centre prévoit d’étendre à d’autres établissements scolaires, dans le cadre d’un plan global visant à diffuser la culture de la paix et à renforcer la résilience des élèves face aux crises dans leurs environnements éducatifs.