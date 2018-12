Tchad : le réchaud Toumaï s'adapte aux traditions culinaires

Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, Siddick Abdelkrim Haggar a procédé, ce lundi 24 décembre 2018, au siège de l’usine de production, au lancement officiel de la vente du réchaud Toumai Industrie. Cette invention vise à lutter contre les coupes abusives de bois et à améliorer les conditions d’accès à l’énergie domestique de substitution autre que le bois-énergie au Tchad.



Le réchaud Toumai, créé par un inventeur tchadien, est un équipement de cuisson en fer, compact et simple à transporter, partout sur l’ensemble du territoire. Ce support-marmite est adapté aux habitudes culinaires d’Afrique. Il fonctionne au gasoil, au Kérosène Jet A1 et au pétrole lampant. Le produit est sécurisé car non explosif, sans mèche, muni d'un régulateur d’intensité de feu bleu et est sans fumée.



Le pouvoir calorifique et la chaleur dégagée par les mécanismes du réchaud Toumai sont d'environ le triple de ceux du bois sec (43 MJ/kg contre 15 MJ.kg). Ils sont également supérieurs à ceux du gaz butane et du charbon de bois. Le réchaud peut contenir cinq litres de gasoil ou de pétrole (kérosène), ce qui suffira à produire du gaz raffiné pour environ 15 jours d’utilisation et environ 25 jours en zone rurale. Selon le concepteur, il peut supporter trois marmites de bouillie contre une seule avec le feu du bois ou 1,5 marmite avec le gaz butane.