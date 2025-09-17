Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le secrétaire exécutif de la FTFA appelle les supporters à faire preuve de responsabilité


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 17 Septembre 2025



Tchad : le secrétaire exécutif de la FTFA appelle les supporters à faire preuve de responsabilité
Le secrétaire exécutif de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), Brahim Mahamat Issa, a fait ce 17 septembre 2025, un point de presse.

‎ ‎ Sa sortie était relative à la sanction de la FIFA condamnant la FTFA, à payer 5000 Francs suisses, suite aux mauvais comportements affichés par les supporters lors du match des Sao face aux Blacks Stars du Ghana. ‎ ‎

Dans sa déclaration, le secrétaire exécutif a rappelé que le match contre le Ghana a été un moment de grande ferveur et de passion. « C’était une occasion de montrer au monde l'amour que nous avons pour le football », a-t-il souligné.

‎ Aussi, Brahim Mahamat Issa a regretté le fait que cette journée a été ternie par l'invasion du terrain par des supporters. Cet acte a eu des conséquences directes et coûteuses à la fédération tchadienne. ‎ ‎Occasion pour lui d'inviter les associations des supporters et les médias à sensibiliser les supporters afin qu'ils puissent faire preuve de responsabilité dans les jours à venir.


