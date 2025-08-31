Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le sénateur Mahadi Kassouré rencontre les conseillers municipaux de Laï


Alwihda Info | Par Éric Guedi - 1 Septembre 2025



Arrivé à Laï, chef-lieu de la province de la Tandjilé, le sénateur Mahadi Kassouré a rencontré ce dimanche 31 août 2025 les conseillers municipaux de Laï. Ceci dans le but de prendre contact et échanger avec ces derniers.

A cette occasion, le maire de la ville de Laï, Selgue Dergue Augustin, a tout d’abord souhaité la bienvenue à la délégation conduite par le sénateur, avant d’inviter l’assistance à être attentive pour suivre les messages. Dans son adresse, le sénateur Mahadi Kassouré, s’est réjoui de la présence des conseillers à ces assises.

Et c’est avec beaucoup de pédagogie et de simplicité qu’il a présenté le rôle du Sénat et les missions d’un sénateur. Pour lui, ce sont les contretemps qui ne leur ont pas permis de descendre dans la province, pour remercier la base. Toutefois, un programme a été établi pour le faire en novembre, a-t-il précisé.

S’agissant de la plainte du conseiller Moussa Abdoulaye, contre le mandataire, le sénateur Mahadi Kassouré, par ailleurs secrétaire général provincial du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), a souligné que la question politique se traite toujours au sein du parti, et non en justice.

Il n’a pas perdu de vue le rôle que joue la presse au sein de la société, elle qui est le baromètre de la démocratie. Les conseillers municipaux ont tous affirmé qu’ils sont soucieux du développement de leur commune.


