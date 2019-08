Tchad : le stade d'Abéché aux oubliettes, la restructuration attendue

A Abéché, devant le stade municipal de la ville, l'état des lieux est inquiétant. Des résidus jonchent le sol et un barrage de fortune empêche les animaux de pénétrer au sein du stade ; les toits des gradins sont dépossédés des tôles qui les recouvraient à cause des vents violents, laissant l'occasion à la pluie de détruire les plafonds ; les coulisses sont devenus des lieux de défécation, tandis que des fissures sont observées un peu partout.



Qu'est-ce qui explique que rien n'a été fait depuis ? Pourtant, des promesses ont été formulées devant les autorités provinciales et les jeunes de la ville par le ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi. Dans certaines villes du pays, les chantiers de restructuration des stades ont déjà débuté.



Lors de sa tournée dans le grand nord, après Amdjarass dans l'Ennedi-Est, le ministre de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye s'est rendu à Abéché le 7 avril 2019 pour remettre des équipements sportifs à la délégation provinciale à l'Enseignement et à la Jeunesse du Ouaddaï.



La cérémonie de remise des matériels s'est déroulée au gouvernorat en présence des autorités administratives, civiles et militaires de la place. En vue de développer les sports dans leur ensemble, le ministère de tutelle à travers l'ONAJES, a jugé utile d'appuyer toutes les délégations en charge des sports du pays.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou a précisé que le gouvernement du Tchad accorde une place de choix à la jeunesse dans la 4ème république. Il a également demandé à cette dernière de faire valoir son savoir-faire afin de mériter la confiance placée en elle par les plus hautes autorités. Le gouverneur a enfin rassuré au ministre que ces équipements vont servir directement aux bénéficiaires, à savoir les écoles de football, les établissements scolaires et les équipes de la 2ème division.



Remettant les équipements sportifs, le ministre de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi a souligné que ces matériels aideront les pratiquants à réhausser leurs compétences. Il a invité les responsables en charge des sports au Ouaddaï à faire participer les sportifs à la semaine nationale des sports scolaires à Moundou. "Faites participer toutes les disciplines sportives dans le Ouaddaï pour permettre aux techniciens de dénicher les meilleurs talents", a-t-il indiqué.



Enfin, la promesse tant attendue, le ministre a déclaré aux jeunes de la localité que "d'ici la fin de ce mois (d'avril, ndlr), le stade d'Abéché sera en chantier", en vue de sa restructuration. Une annonce qui a été accueilli dans la joie et la satisfaction, avant de sombrer dans la déception.