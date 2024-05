Tchad : le sultan du Ouaddaï félicite le président MIDI pour sa victoire à la présidentielle

Le sultan a également exprimé sa gratitude envers la population du Ouaddaï, en particulier les jeunes et les femmes, pour avoir voté en faveur du candidat de la coalition. Il a souligné l'importance de promouvoir la paix, la stabilité et le vivre-ensemble entre les différentes communautés vivant dans la province du Ouaddaï. Cet appel à l'unité et à la coexistence pacifique est essentiel pour assurer un avenir harmonieux pour tous les habitants de la région.



En souhaitant plein succès au président Mahamat Idriss Deby Itno pour son nouveau mandat, le sultan démontre sa volonté de collaborer avec les autorités en place pour le développement et le bien-être de la province du Ouaddaï.



Ces félicitations du sultan et son appel à la paix sont des signes positifs de stabilité et de cohésion sociale dans la région, et ils contribuent à renforcer l'esprit de réconciliation et de progrès collectif au Tchad.