Tchad : le sultanat du Ouaddaï honore le président et le ministre de la Santé pour la lutte contre le choléra

Le sultanat Abbasside du Dar-Ouaddaï a honoré, le 2 septembre 2025, le président de la République, chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, ainsi que le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim. La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte du sultanat, en présence des autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles et religieuses de la province.



Organisée par cette instance traditionnelle et historique, l’événement visait à saluer et reconnaître les efforts des plus hautes autorités du pays, notamment les moyens mobilisés pour une riposte vigoureuse contre l’épidémie de choléra.



Au nom de la population, de la chefferie traditionnelle et du sultan Cherif Abdelhadi Mahadi, le directeur de cabinet du sultan, Adam Hissein, et le secrétaire général du sultanat, Dr Saboune Mahamat, ont adressé une mention spéciale au président de la République, pour avoir dépêché sur place le ministre de la Santé, afin de coordonner les actions de lutte. Ils ont également salué l’acquisition du vaccin comme un acte déterminant dans la lutte accrue contre cette maladie.



Prenant la parole, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a exprimé sa gratitude aux organisateurs de la cérémonie et a rassuré que le président de la République fait du bien-être sanitaire des Tchadiens, une priorité absolue.



Il a ensuite détaillé les efforts entrepris par le gouvernement, avec l’appui des partenaires, pour redynamiser le système de santé, dans un esprit d’équité et d’égalité, afin de le rendre plus résilient. Le ministre a aussi remercié les leaders d’opinion, les organisations de jeunes et de femmes, ainsi que tous les acteurs engagés dans la lutte contre le choléra pour leur mobilisation exceptionnelle.



Par ailleurs, Dr Abdelmadjid Abderahim a salué l’initiative du Conseil supérieur des affaires islamiques et du conseil provincial, qui ont organisé une lecture collective du Saint Coran, mille fois en une seule journée, afin d’implorer la protection divine pour le pays et d’accompagner ses dirigeants dans la mise en œuvre effective du programme de développement du Tchad.



À cette occasion, le sultanat a décerné deux attestations de reconnaissance : l’une au président de la République, remise par le représentant du sultan, Hissein Mahadi Abdelhadi, et l’autre au ministre de la Santé publique et de la Prévention, remise par Cheikh Abdoulaye Issakha Mahadjir, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï.