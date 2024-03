Tchad : les 10 candidats écartés de l'élection présidentielle haussent le ton

Les candidats déchus ont également exprimé leur désaccord avec la composition actuelle du Conseil Constitutionnel, remettant en question son impartialité et son indépendance. Ils exigent que le processus électoral soit révisé pour garantir sa crédibilité et son intégrité.



Les candidats écartés ont appelé la communauté internationale à prendre conscience de la situation politique au Tchad et à soutenir les efforts visant à assurer des élections libres et équitables. Ils ont souligné leur détermination à lutter contre toute forme d'injustice et d'oppression, affirmant que le peuple tchadien mérite un processus électoral transparent et démocratique.