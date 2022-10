Tchad : les États-Unis appellent au respect des principes de l’UA sur la transition

"Nous avons échangé sur les processus politiques et de paix en Afrique ainsi que sur la préparation du sommet Afrique - Etats-Unis en décembre prochain", informe Moussa Faki Mahamat.



Le secrétaire d'État Blinken a remercié Moussa Faki pour le soutien qu’il apporte au prochain Sommet des dirigeants États-Unis–Afrique. Le secrétaire d'État a salué le leadership de l’Union africaine dans l’organisation de négociations de paix entre le gouvernement éthiopien et les autorités régionales tigréennes en Afrique du Sud.



Concernant le Tchad, le secrétaire d'État a réitéré les principes de l’UA sur la transition, notamment sur l’inéligibilité des leaders de la transition à participer aux élections, rapporte Ned Price, porte-parole du département d'État.



Le secrétaire d'État a également évoqué l’accord céréalier de la mer Noire et l’impact positif qu’il a eu sur l’acheminement de céréales essentielles vers les pays dans le besoin.