Tchad : les Lamy-Fortains-Ndjaménois célèbrent leur soirée traditionnelle annuelle "Alam-N'djam"

Dans son discours inaugural, le président de l'association Lamy-Fortain et Ndjaménois, Banay Hissein, a souligné le manque de salutations et d'échanges cordiaux entre les citoyens de N'Djamena malgré leur cohabitation dans un même espace. Il a mis en avant l'engagement permanent d'Alam-N’djam en faveur des plus démunis, prônant la paix, la coexistence pacifique et le partage.



« Nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Ce sont des gestes simples et quotidiens qui apportent de la joie dans nos cœurs et qui ont une forte portée symbolique », a déclaré Banay Hissein. Il a encouragé les jeunes à aider les personnes âgées ou toute personne nécessitant une aide, décrivant cela comme un acte de solidarité et une matérialisation du concept « Lingui », un terme arabe signifiant un acte de bienfaisance mémorable.



Banay Hissein a également indiqué que l'identité Lamy-Fortain va au-delà d'un simple slogan, représentant un état d'esprit et un comportement. Pour lui, être Lamy-Fortain signifie appartenir à un mouvement inclusif, intégrateur et fédérateur, qui n'exclut personne. Il a assuré que leur association est ouverte à tous, prête à offrir son soutien à chacun. Il a également rappelé que Fort-Lamy, nom historique de N'Djaména, doit désormais incarner une ville de convivialité.