Tchad : les Transformateurs appellent à un "abandon" du code pastoral

Le code pastoral en relecture est "conflictogène" et favorable "aux nouveaux riches, propriétaires de bétail au pouvoir qui veulent s'accaparer des richesses naturelles du pays ".



Il faut l'abandonner purement et simplement. C'est la quintessence du point-presse animé par la présidente intérimaire du parti Les Transformateurs, Hoinathy Claudia au siège dudit parti.



"C'est un projet qui oppose au lieu de rassembler et divise là où il prétend rassembler", argumente Hoinathy Claudia. D'ailleurs le texte a été jugé "inconstitutionnel" par la Cour suprême en 2014, il est retiré par le président d'alors, Idriss Déby itno. La présidente intérimaire s'est aussi interrogée sur les intentions inavouées de l'amendement constitutionnel enclenché il y a peu.



En attendant de connaître les réels motifs, Hoinathy avertit que "la Constitution n'est pas un simple texte à modifier en fonction des conjonctures". Sa modification constitue "une atteinte aux principes démocratiques fondamentaux".