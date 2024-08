Tchad : les acteurs de la filière glace appellent à la réactivation de l’électricité pour la production

Le Syndicat des Fabricants et Commerçants de Glace a tenu une conférence de presse au CEFOD, pour solliciter l’intervention des autorités nationales, en particulier celle du président de la République, afin de rétablir l'électricité pour leurs unités de fabrication de glace, ce 12 août 2024.



Lors de ce point de presse, la présidente du syndicat, Naima Mahamat Saleh, a rappelé que depuis le 20 mai 2024, la Société Nationale d'Électricité (SNE) a suspendu la fourniture d'électricité aux fabricants de glace, pour une durée initiale de trois semaines.



Cette suspension a ensuite été prolongée, sans explication et sans aucune communication officielle quant à sa reprise. Selon Naima Mahamat Saleh, malgré de multiples tentatives de résolution par le biais de correspondances adressées au directeur commercial et au directeur général de la SNE, aucune réponse n’a été obtenue.



Le silence persistant de la direction générale de la SNE a plongé les fabricants et commerçants de glace, dans une situation de désespoir, les forçant à brader leurs actifs pour maintenir leurs entreprises à flot. Le syndicat déplore cette situation qui, selon eux, menace la survie de nombreux foyers, en particulier des femmes veuves et des jeunes diplômés sans emploi, qui dépendent de cette activité pour subvenir à leurs besoins.



Naima Mahamat Saleh souligne que la prolongation indéfinie de cette suspension met en péril, non seulement les moyens de subsistance de ces familles, mais expose également leurs enfants à la pauvreté et à la précarité.



Les membres du syndicat exhortent les autorités nationales à intervenir rapidement pour rétablir l’électricité nécessaire au fonctionnement de leurs unités de production. Ils rappellent que la création d’emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes, est l'une des priorités des « 12 chantiers » du président de la République, et que leurs activités de production de glace s’inscrivent parfaitement dans ce programme de développement.



La situation reste tendue, alors que les fabricants de glace attendent avec impatience une réponse des autorités, pour résoudre cette crise qui menace leur avenir économique.