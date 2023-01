TCHAD

Tchad : les activités d'orpaillage suspendues dans le département d'Emi-Koussi

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Janvier 2023

Les activités d'orpaillage sont suspendues dans le département d'Emi-Koussi, notamment à Misky et ses environs (Arkenia, Nonga, Dougouli Dao et Aguen, province du Tibesti et province du Borkou) jusqu'à nouvel ordre, selon une note circulaire du ministère des Mines et de la Géologie.