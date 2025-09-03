Tchad : les artisans membres de la FENAT à l'école de la gestion et commercialisation

Lancement ce mercredi 3 septembre 2025 de l'atelier de renforcement de capacités au profit des artisans membres de la Fédération nationale des artisans du Tchad (FENAT). Cet atelier de formation est organisé par l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts (ONPTA).



Le lancement de de formation a eu lieu à N'Djamena, à la bibliothèque nationale. Cette assise qui durera deux jours a pour thème : "Gestion et Commercialisation". Le directeur des petites et moyennes entreprises artisanales, Mahamat Ali Togoï a, dans son allocution, remercié la direction générale de l'ONPTA, qui a mobilisé les moyens nécessaires pour la tenue de cet atelier, ainsi qu'à la FENAT pour son implication constante.



Lors de son discours, Mahamat Nour Hassan, président de la FENAT, a rappelé que cet atelier vise à soutenir le développement de la croissance des artisans. Pour Fadoul Haroun Moukhtar, cette formation est un élément clé pour le succès de leurs actions, car selon lui, elle permet à ces artisans d'acquérir des compétences nécessaires pour gérer efficacement leurs entreprises.



Le président de la FENAT a affirmé la détermination de son organisation à soutenir ses membres, en leur offrant des opportunités de formation et de développement. Fadoul Haroun Moukhtar, directeur général de l'ONPTA, dans son discours du lancement de cet atelier de formation, se dit convaincu de l'impact transformateur de ce type d'initiative.



Il a dévoilé leur ambition qui est de multiplier ces sessions de formation à travers tout le pays, en partenariat avec les fédérations d'artisans, les collectivités territoriales et leurs partenaires techniques. Selon le DG de l'ONPTA, chaque province, chaque spécialité artisanale, mérite d'être accompagnée, structurée et valorisée.



Fadoul Haroun Moukhtar a ensuite clarifié l'objectif de cet atelier qui est de faire émerger une nouvelle génération d'artisans-entrepreneurs, capables de vivre dignement de leur art, et de contribuer activement à l'économie locale et nationale.