Tchad : les artisans saluent l’attribution d’un terrain pour la construction d’un marché à Ati

L’Association provinciale des artisans du Batha a tenu, ce mardi 02 septembre 2025 à Ati, un point de presse pour exprimer sa gratitude aux autorités, suite à l’attribution d’un terrain destiné à la construction d’un marché artisanal, d’une superficie de 7 125 m², situé au quartier résidentiel de la ville d’Ati.



Dans son allocution, le président provincial des artisans, Mahamat Abdraman Adoum, a remercié, au nom de l’ensemble des artisans, les plus hautes autorités du pays, avec à leur tête le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, pour l’attention particulière accordée à ce secteur.



Il a également exprimé sa reconnaissance au délégué général du gouvernement auprès de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, pour avoir octroyé ce terrain dédié à la promotion et à la valorisation des produits artisanaux.



Le président des artisans a enfin invité ses pairs à préserver et promouvoir l’art et les traditions locales, en soulignant que ce marché pourrait devenir, à terme, une véritable vitrine de l’identité culturelle de la province et, pourquoi pas, un site touristique de référence.