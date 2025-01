Tchad : les artistes musiciens du Moyen-Chari destituent leur président

Selon les artistes, le président en question s'est engagé dans les élections législatives, tout en refusant de démissionner de ses fonctions au sein de l'Association, en contradiction avec les principes de neutralité attendus. Par ailleurs, ils l'accusent d'usurper plusieurs titres, ce qui aurait contribué à ternir l'image de l'Association, et à semer la division parmi les membres.



Pour le conseiller des artistes musiciens de la province du Moyen-Chari, Guillet Patrice Samine alias Big Tony, l’Association reste déterminée à défendre les droits et les intérêts des artistes musiciens, tout en exigeant une gouvernance transparente et responsable.



Cette prise de position ferme témoigne de la volonté des artistes musiciens du Moyen-Chari à restaurer la crédibilité et l'unité de leur organisation. Ils appellent désormais à l'élection d'un nouveau président capable de porter leurs préoccupations avec dignité et respect. Il faut noter qu’un comité de crise a été mis sur pied, dirigé par Nouba-Indamadje alias Corthèse