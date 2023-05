Tchad : les associations des Monts de Lam dénoncent les violences et demandent des mesures urgentes

Mettre fin à l'élevage de prestige qui transforme les Monts de Lam en colonie de peuplement des éleveurs ;

Rechercher une paix sincère avec l'intervention des hautes autorités politiques ;

Désarmer l'ensemble de la population sans distinction ;

Nommer des cadres compétents aux postes de responsabilité et punir ceux qui sont impliqués dans les récentes tueries ;

Démanteler tous les camps de bétail dans les Monts de Lam pour éliminer la présence des éleveurs nomades ;

Ouvrir des enquêtes indépendantes pour établir les responsabilités.

Au cours de cette conférence, le collectif a dénoncé les actes inhumains subis par les habitants de Bessao et des villages environnants, et a appelé le gouvernement à prendre ses responsabilités pour mettre fin à toutes ces barbaries, car la situation devient de plus en plus grave.Ils ont rappelé que les villages ont été vidés de leurs habitants, qui ont dû emporter leurs biens avec eux, alors qu'auparavant, les éleveurs et les agriculteurs vivaient en harmonie. Ils veulent que la paix revienne pour Bessao et sa population, et sont profondément déçus par le silence du gouvernement sur la situation du département des Monts de Lam.Les recommandations du collectif sont les suivantes :