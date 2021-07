Tchad : les autorités autorisent une marche pacifique prévue le 31 juillet

Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Souleyman Abakar Adam, a signé le 22 juillet un arrêté autorisant une marche pacifique de House of Africa prévue le samedi 31 juillet 2021. La marche vise à dénoncer les coupures intempestives d'électricité.L'itinéraire initialement demandé est modifié ainsi qu'il suit : Maison de la femme - Palais du 15 janvier.L'arrêté précise qu'en cas de casses, vols, effractions et toute autre infraction ou débordements, l'association organisatrice sera tenue pour responsable devant les juridictions.En juin dernier, l'organisation House of Africa a annoncé qu'elle entend mettre sur pied une action visant à "dénoncer les dérives de la Société nationale d’électricité (SNE)" en matière d'accès à l'énergie, tout en proposant des perspectives d’amélioration à l’égard de cette dernière face aux délestages quotidiens au Tchad.