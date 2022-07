Tchad : les autorités du Salamat invitent les jeunes à la culture du vivre-ensemble

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a reçu ce 1er juillet 2022, les leaders des différentes organisations des jeunes au cours d'une audience organisée au gouvernorat.



Lors de cette rencontre où les organisations des jeunes se sont présentées en masse, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam a prodigué plusieurs conseils et orientations à l'égard de cette classe sociale. La rencontre est organisée en présence du délégué provincial de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat du Salamat, Brahim Al-Hissein Ahmat et quelques personnalités civiles et militaires.



Au cours de la rencontre, le gouverneur a longuement échangé avec les représentants de la jeunesse. Il a exhorté les jeunes à la culture de la paix, au vivre-ensemble et à la cohabitation pacifique, qui sont les seules valeurs pouvant permettre le développement durable d'une communauté. En cette période de saison de pluie, il lance un appel à la jeunesse pour un retour à la terre.



Pour lui, la jeunesse de la province du Salamat doit entreprendre par la promotion de l'auto-emploi pour sa prise en charge. Pour y arriver, il engage sa sa propre implication pour faciliter l'accès à des opportunités futures et présentes.



Les jeunes sont invités à s'impliquer au maintien de l'ordre et à sécurisation de la province en collaborant avec les forces de l'ordre par la dénonciation des fauteurs des troubles afin de contribuer à la politique du Conseil militaire de transition qui prône la cohabitation pacifique, la paix et la tolérance.