Tchad : les chroniques politiques de Mahamat Hissein présentées par sa famille

Historiquement, l'ex-ministre de Communication et secrétaire général du MPS est un homme de talent et grand journaliste de formation. Il a mené ses études à l'École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé (ESIJY) à partir 1964. Dès son retour au pays en 1974, il a occupé plusieurs postes de responsabilité notamment directeur d'agence de presse, de la Radio Tchad, de la Télé Tchad et de la presse présidentielle. Il est le fondateur du premier hebdomadaire (Sabaa Yom) de 1979-1980, puis il a créé le 31 août le journal "Le progrès", un hebdomadaire qui devient quotidien en 1996.



"Les chroniques politiques" est un recueil de 660 pages écrit par Mahamat Hissein, rassemblé et présenté par Halimé Mahamat Hissein, l'une de ses enfants. Ce recueil traite de divers sujets notamment la marche de la transition, les premières élections, la guerre au Tibesti ou les rébellion au Sud du pays, le rôle des syndicats et leur irruption sur la scène politique, la fameuse géopolitique, les conflits agriculteurs-éleveurs, le rôle des chefferies traditionnelles, la justice, les prestations des autorités territoriales et le bilinguisme.



Lors de la présentation du livre, plusieurs compagnons ont témoigné de ses actions, particulièrement Khayar Oumar Defallah, Mahamat Zène Bada Moussa Kadam, Élise Loum ou encore Fatimé Tchombi.



Khayar Oumar Defallah révèle que le défunt, en son temps, a rejeté plusieurs offres venant de l'extérieur (BBC, presse allemande), en répliquant qu'il ne veut pas être la voix des autres pays mais celle du Tchad.