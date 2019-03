Tchad : les enseignants vacataires du supérieur haussent le ton

Les enseignants vacataires du supérieur ont fustigé le comportement non coopératif, méprisant et orgueilleux des responsables en charge de l'Enseignement supérieur qui sont restés indifférents face à leurs revendications, selon un compte rendu de l'assemblée générale du Collectif national des enseignants vacataires du supérieur (CONEVAS), le 9 mars dernier.



Au regard de ces comportements, les enseignants vacataires ont à l'unanimité pris la résolution d'arrêter toutes les activités académiques confiées aux vacataires (cours, travaux dirigés, travaux pratiques, corrections des copies, jury, encadrements des mémoires, etc) à partir du lundi 11 au lundi 25 mars 2019 dans toutes les Universités et Instituts d'enseignement public du Tchad.



A l'expiration de cette grève de deux semaines, les enseignants vacataires "se verront dans l'obligation d'entrer en grève sèche et illimitée avec d'autres actions de grandes envergures et tiennent pour seuls responsables les autorités en charge de l'enseignement supérieur."