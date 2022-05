Tchad : les experts juristes plénipotentiaires de la CEN-SAD en conclave à N'Djamena

Après la cérémonie d'ouverture marquée par les interventions du secrétaire général, Brigi Rafini et le représentant du président en exercice du Conseil exécutif, Apollinaire Mogombaye, par ailleurs directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères, les travaux ont débuté par la mise en place du Bureau de séance qui est celui de la 21ème session ordinaire du conseil exécutif de la CEN-SAD, sous la Présidence du Tchad.



Les participants à l'atelier recommandent de tenir compte des contraintes en ressources humaines, moyens financiers et matériels, ainsi que du poids de leur coût de fonctionnement en vue de déterminer le moment de démarrage de leurs activités. Ils préconisent également de rationaliser la création des organes et institutions ; la révision du mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits ; et l'harmonisation des versions finales des textes dans les différentes langues de travail de la CEN-SAD.