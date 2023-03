Tchad : les femmes du Ouaddaï célèbrent la Journée internationale de la femme

Comme les femmes du monde entier, celles du Ouaddaï ont également célébré la Journée Internationale des Droits des Femmes ce mercredi 8 mars 2023.



L'événement s'est déroulé sur la Place de l'Indépendance d'Abéché, en présence du gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Soulayman, accompagné de ses collaborateurs.



Lors de cette cérémonie, la présidente du comité d'organisation de la SENAFET et de la Journée Internationale des Femmes dans le Ouaddaï, le Dr Roumane Moukhtar Moussa, a exprimé, au nom de tous les membres du comité, sa gratitude envers tous ceux et celles qui ont contribué au succès de toutes les activités de la SENAFET et de la JIF, édition 2023.



Le gouverneur Bachar Ali Soulayman s'est félicité du bon déroulement de toutes les activités qui ont été couronnées de succès, et a exhorté les femmes à continuer à lutter aux côtés des hommes, pour apporter leur pleine contribution à la recherche de la paix et de la coexistence pacifique en cette période de Transition.



La cérémonie a été agrémentée par un gigantesque défilé qui a regroupé toutes les femmes et filles des différentes couches socio-professionnelles de la province, notamment les femmes cadres, celles de la société civile, les femmes commerçantes, les filles des universités, des instituts, ainsi que celles des établissements scolaires tels que les collèges et les lycées.