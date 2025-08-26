









26 Août 2025





Dans la capitale tchadienne, un phénomène insidieux et destructeur gagne du terrain, menaçant la stabilité des couples et des familles. Il ne s'agit pas d'une crise économique ou d'un conflit politique, mais d'une destruction silencieuse des foyers, alimentée par la comparaison et les fausses apparences.



En voulant suivre le témoignage des autres pour gérer le foyer, est devenu un phénomène récurrent chez certaines personnes, ce qui n'est pas sans conséquence.



Le piège de flatterie, une destruction des foyers

Les scènes de la vie quotidienne sont trompeuses, car la réalité se cache souvent derrière des récits enjolivés. Cécile raconte à sa copine : ‹‹ mon mari me donne 7 000 francs par jour pour la ration alimentaire ››, tandis que Nadine se vante : ‹‹ mon époux m'aide à faire la cuisine quand je suis fatiguée.››



Ces conversations, en apparence anodines, sèment le doute et la discorde. Ce que ces femmes ne voient pas, c'est que la vie des autres est souvent embellie. On dit que les flatteurs vivent aux dépens de ceux qui les écoutent, et cette sagesse populaire s'applique parfaitement à la situation. En écoutant ces récits sans esprit critique, certaines femmes se mettent à exiger de leurs maris qu'ils adoptent des comportements similaires, sans tenir compte de leurs propres situations et réalités.



Chaque famille a ses réalités

La vérité est que chaque foyer est unique, avec ses propres défis, ses propres ressources et sa propre dynamique. ‹‹ Les revenus, les emplois, les responsabilités et même la personnalité des époux sont des facteurs qui ne sont pas transposables d'une famille à l'autre.



Dans la société, il existe des flatteurs qui usent des ruses pour déstabiliser les couples des autres. Chaque personne doit faire attention à ces personnes ››, conseille, Arnaud, sociologue. Vouloir calquer son mariage sur celui d'une autre personne, dont on ne connaît que la façade, est une recette pour l'échec.



Cette quête illusoire de perfection, basée sur la vie des autres, crée un profond mécontentement et de l'insatisfaction. Le mari, qui ne peut ou ne veut pas se conformer à ces nouvelles exigences, est perçu comme négligeant ou avare. De son côté, la femme se sent frustrée, pensant qu'elle mérite mieux. Cette spirale de reproches et de désaccords est une cause majeure de mésentente et, de plus en plus, de divorce.



Protéger son foyer, un devoir conjugal qu'il faut respecter

Pour préserver l'harmonie familiale, il est utile de se concentrer sur sa propre réalité, et de bâtir son bonheur avec son partenaire, sans se soucier des apparences. La communication et la compréhension mutuelle sont les clés pour surmonter les difficultés, et trouver un équilibre qui convienne aux deux parties.



Plutôt que de s'inspirer des autres, les couples de N'Djamena devraient apprendre à se connaître, à s'écouter et à respecter leurs particularités. La véritable richesse d'une famille ne se mesure pas à l'aide domestique du mari, ou à la somme d'argent qu'il donne, mais à la confiance, au respect et à l'amour qui unissent ses membres.





