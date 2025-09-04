Tchad : les habitants de Mao ont célébré avec ferveur la naissance du Prophète Mohamed

À l’instar de leurs compatriotes musulmans à travers le territoire national, les habitants de Mao ont célébré avec ferveur, ce 4 septembre 2025, la naissance du Prophète Mohamed (que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui), une date hautement symbolique dans le calendrier islamique.



La cérémonie, empreinte de spiritualité et de recueillement, s’est tenue dans une atmosphère de paix et de fraternité. Elle a été honorée par la présence des autorités administratives, locales, militaires, traditionnelles et civiles, toutes réunies sous la conduite du délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni.



Cette mobilisation témoigne de l’importance accordée à la cohésion sociale et au respect des valeurs religieuses dans la région.



Dans son discours empreint de sagesse, l’imam de la mosquée de Seidinari, Cheikh Ahmat Tidjani Ibrahim, a rappelé la portée spirituelle du Mawlid, soulignant que cette célébration est l’occasion de raviver les enseignements du Prophète Mohamed, fondés sur la paix, la tolérance et la solidarité. Il a exprimé sa gratitude envers les fidèles venus nombreux, ainsi qu’aux autorités qui ont marqué de leur présence cette journée mémorable.



Prenant la parole à son tour, le général Asseif Mahamat Assouni a salué l’initiative des organisateurs et a réaffirmé l’engagement du gouvernement à promouvoir la paix durable, le vivre-ensemble et la cohabitation harmonieuse entre les différentes communautés religieuses. Il a insisté sur le rôle fondamental de ces valeurs dans la consolidation de la stabilité sociale et le développement de la province du Kanem.



« La paix ne se décrète pas, elle se construit chaque jour par nos actes, nos paroles et notre volonté commune de vivre ensemble dans le respect mutuel », a-t-il déclaré avec conviction. En conclusion, le général a adressé ses vœux les plus chaleureux à l’ensemble de la communauté musulmane de Mao, souhaitant que cette célébration soit une source de bénédictions, de renouveau spirituel et de rapprochement entre les citoyens.