Tchad : les journalistes formés en vue du dialogue national inclusif

N'Djamena - Les journalistes des médias en ligne et les responsables de quelques radios bénéficient d'un renforcement de capacités en vue d'un dialogue national inclusif apaisé et l'adoption des bonnes pratiques.



À l'initiative du Comité d'organisation du dialogue national inclusif (CODNI), l'évènement a été lancé par le délégué général du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena et des responsables de la Haute autorité des médias audiovisuels (HAMA).



La formation est d'une durée de deux jours. Elle se focalise sur plusieurs thématiques : vérification des Fake News, discours de haine dans les médias et les principes d'écriture en ligne.