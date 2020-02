Tchad : les journalistes s'organisent pour la couverture médiatique des élections

"Depuis trois décennies, notre pays en particulier et les pays africains francophones d’une manière générale sont dans un processus démocratique. Les élections sont l’un des éléments essentiels d’une démocratie. Mais force est de constater qu’elles donnent souvent lieu en Afrique à des crises plus ou moins désastreuses pour la société. Ces crises postélectorales ont plusieurs causes parmi lesquelles le traitement tendancieux ou peu professionnel des opérations électorales par les médias", a relevé Madjissembaye Ngardinon.



Pourtant, "des élections bien organisées et acceptées de tous renforcent la marche démocratique d’un pays. Conscients donc de l’importance du rôle de la presse dans la promotion et la consolidation de la démocratie dans notre pays, nous voulons donc apporter notre pierre à l’édifice", a-t-il ajouté.



Le Réseau se fixe comme missions principales d’assurer la formation continue des journalistes tchadiens, sur l’ensemble du territoire national, sur les techniques et les bonnes pratiques de couverture médiatique des élections, d’informer, éduquer et sensibiliser les populations à la connaissance des différentes institutions du pays, et à la maîtrise des lois et règlements en vigueur en matière électorale, et de couvrir de manière professionnelle les opérations électorales.