Tchad : les journées du chargeur tchadien se tiennent du 11 au 13 juillet

Le Conseil des chargeurs du Tchad a organisé une rencontre avec les commerçants, les opérateurs économiques, ce 02 juillet 2024, à la direction de Chambre de commerce d’industrie d’agriculture des mines et d’artisanat (CCIAMA).



Cette rencontre avait pour objet d’informer sur la conférence internationale qui aura lieu à Ndjamena, du 11 au 13 juillet 2024, intitulé : les journées du chargeur tchadien.



Pendant cette rencontre d’information, le directeur de Coc-Tchad, Hamid Djoumino Djoumd a indiqué que la mission de sa structure est de : s’assurer de la bonne exécution des dispositions mentionnées dans toutes les conventions bilatéraux, régionaux et internationaux sur les transports maritimes, les transports de transit plus particulièrement celle en faveur des pays enclavés.



Il s’agit également de mettre les informations importantes à la disposition des chargeurs pour leur travail ; obtenir auprès de tous les intervenants dans la chaîne des transports maritimes, les conditions générales de transport satisfaisantes ; garantir les approvisionnements réguliers, rapides et sécurisés des frais d’importation et d’exportation du Tchad.



Par ailleurs ; il est question d’apporter une assistance continue aux chargeurs, sur toute la chaîne des transports, afin de minimiser toutes les entraves et autres pratiques illicites de nature à freiner leurs activités ; concevoir et mettre en application des programmes de formation ciblée, en rapport direct avec les préoccupations des chargeurs ; assurer une bonne maîtrise de la gestion et du suivi de fret maritime du Tchad, à travers le bordereau électronique de suivi des cargaisons (BESC) ; fournir tous conseils et indications de service aux chargeurs, par une diffusion constante des informations utiles pour leurs activités.



Cette conférence mobilisera des participants nationaux internationaux, les conseils des chargeurs, africains, les armateurs, les communautés portuaires des pays de transit, les chargeurs, les transporteurs, les opérateurs économiques, les commerçants, les banques, les assurances, les entités étatiques et non étatiques.



Le thème de cette conférence : « facilitation du transit et du transport des marchandises pour les pays enclavés : relever les défis logistiques et opérationnel ». A partir du thème principal, découlent plusieurs autres sous-thèmes. A la sortie de ce grand événement, les recommandations seront formulées à l’intention des autorités tels que : la mise sur pied d’une synergie d’assistance de proximité et de veille sur les facilités des échanges et de passage portuaire.



Les recommandations sur la révision et la relecture des dispositions et de conventions relatives à la facilitation du transport des marchandises.