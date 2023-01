Tchad : les militants du MPS formés sur les recommandations et résolutions du DNIS à Moundou

L'objectif de cet atelier est de partager les conclusions du DNIS avec les militants du MPS. Les thèmes abordés incluent la paix, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique, la place des femmes et des jeunes dans la refondation de la République, la relance économique et la bonne gouvernance.



Les militants formés à cet atelier seront ensuite chargés de former les membres du MPS dans les différents départements, sous-préfectures et cantons afin que les conclusions du DNIS soient connues de tous. Me Jean-Bernard Padaré a indiqué que Moundou est l'avant-dernière étape de la campagne de vulgarisation des résolutions et recommandations du DNIS. La prochaine étape sera Pala, chef-lieu de la province de Mayo-Kebi Ouest.