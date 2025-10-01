Tchad : les nouveaux diplômes du CEFOS de Sarh entrent dans le monde de la santé

Le Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh a accueilli, le mardi 30 septembre 2025, une cérémonie de remise d’attestations de fin de formation. 250 jeunes, formés au Centre de Formation Sanitaire de Sarh (CFOS), ont officiellement reçu leurs attestations de fin de formation, en présence des autorités administratives, des encadreurs et des parents.



Ces lauréats, désormais infirmiers d’Etat, sages-femmes, agents techniques de santé ou accoucheuses, représentent une nouvelle force pour le système sanitaire tchadien. Beaucoup d’entre eux seront appelés à servir dans les zones rurales, là où les besoins en personnel qualifié se font le plus ressentir.



Le directeur fondateur du CFOS, Ndiguiyena Fidèle, a exprimé sa fierté devant cette nouvelle promotion : « Ces diplômés incarnent l’avenir d’un secteur vital. Ils sont la preuve que notre Centre demeure un acteur majeur de la formation paramédicale au Tchad. »



Il a ajouté que cette journée ne marque pas seulement la réussite de 250 jeunes. Elle ouvre surtout une nouvelle page pour la santé au Tchad, en apportant un souffle d’espoir dans la lutte pour un meilleur accès aux soins. Le préfet du département du Bahr Koh, Oumar Ali Nanina, a rappelé l’importance de cette mission : « Vous êtes désormais des acteurs au service de vos communautés. Exercez avec dignité et respect de la déontologie de ce métier noble », a-t-il exhorté.



Au-delà des discours, la joie était palpable. Chants, danses et ovations ont rythmé la remise des attestations.