Tchad : les organisations professionnelles des médias exigent la tenue de l’AG de la Maison des Médias

Selon elles, en date du 19 août 2024, ces organisations ont adressé une lettre au Conseil d’administration pour demander la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire. Après des années sans réunion régulière, le Conseil d’administration a finalement tenu deux sessions, mais n’a toujours pas fixé de date précise pour cette assemblée.



« En conséquence, et conformément aux articles 11, 12, 15 et 17 des statuts, ainsi qu’aux articles 8, 9, 11 et 13 du règlement intérieur, et en raison de la fin de la légitimité des organes actuels, les organisations fondatrices exigent entre autres la fixation d’une date pour la tenue de l’Assemblée générale dans un délai d’une semaine à compter de la publication de ce communiqué, faute de quoi les dispositions du règlement intérieur seront appliquées. Elles rejettent également catégoriquement le projet de modification du règlement intérieur actuellement en circulation. »



Elles exhortent au respect des principes fondateurs de la Maison des Médias, de ses modes de gestion, de son indépendance et de son caractère associatif.